Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Levet Buğra Vartemil, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit, Muhammed Öztürk, Kubilay (Dk. 61 Muhammed Burak), Halil Yılmaz (Dk. 85 Halil Talay), Emre Fırtına, Mücahit, Fevzi (Dk. 61 Selim), Emre Yıldırım, Fatih (Dk. 15 Emirhan Korkmaz)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün - Köksal, Alparslan, Tayfun, Enescan, Berşan, Ramazan, Halil İbrahim, Şenol, Bedirhan (Dk. 40 Metin), Eyüphan (Dk. 55 Hüseyin Yıldız)
SARI KARTLAR: Emirhan Korkmaz, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor) - Tayfun, Şenol, Metih, (1954 Kelkit Belediyespor)TFF 3'üncü Lig'in 8´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-10-15 16:04:55
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