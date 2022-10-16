Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Vehbi Arhan (54) ve akrabası Furkan Arhan'a (47) isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vehbi Arhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-16 12:12:18



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