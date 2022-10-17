Şanlıurfa´da pulluğun altında kalan 3 yaşındaki Ela öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da evlerinin önünde oynayan Ela Nur Demir (3), park halindeki traktöre bağlı pulluğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü. Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-17 14:55:40



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