Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa´da



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakanlar Nureddin Nebati ile Murat Kurum, öğle saatlerinde özel uçakla GAP Havaalanı'na geldi. Burada kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, daha sonra uzun araç konvoyuyla kente gelerek, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan bakanlar, burada değerlendirme toplantısına katıldı. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-10-18 12:51:55



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