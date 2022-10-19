Tarlada sopalarla dövdüler



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da çiftçilik yapan Cemil Çoban, tarlada husumetlisi 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çoban hastaneye kaldırılırken, 5 şüpheliden 4'ü yakalanıp tutuklandı.

Olay, 16 Ekim'de Başören Mahallesi'nde meydana geldi. Çifçilik yapan pamuk tarlası sahibi Cemil Çoban, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle tartıştı. Çıkan kavgada Çoban, yanına gelen kişilerce tekmetokat ve sopalarla dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çoban, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma, şüphelilerin H.K., S.K., S.K. ve M.K. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Firari şüphelinin ise arandığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-19 13:54:27



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