Seramiksan´ın yeni bayisi Şanlıurfa´da hizmete açıldı 



ŞANLIURFA, (DHA) Türkiye´deki bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan´ın, Şanlıurfa Karaköprü´deki bayisi Tuğra Yatırım İç Mimarlık düzenlenen açılış töreniyle Şanlıurfa halkının hizmetine açıldı. 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen açılış törenine; Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, Seramiksan Yöneticileri, firma sahipleri İç Mimar Büşra Çaplı, Müslüm Çaplı ve çok sayıda davetli katıldı. Seramiksan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu 1000 metrekarelik yeni showromunda seramik, vitrifiye ve yapı kimyasallarından oluşan geniş ürün portföyünü müşterilerinin beğenisine sunacak. Tuğra Yatırım İç Mimarlık yeni showroomunda, banyolarda İtalyan stilini yansıtan banyo mobilyası markası VOQ´un birbirinden farklı dekorasyon tarzlarına hitap eden tasarımlarını da müşterileriyle buluşturacak. "TÜRKİYE ÇAPINDA 76 ŞEHİRDE 240´I AŞKIN MAĞAZAMIZLA HİZMET VERİYORUZ" Tuğra Yatırım İç Mimarlık firma sahipleri İç Mimar Büşra Çaplı ve Müslüm Çaplı´yı tebrik eden Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, "Türkiye´nin dört bir yanında Seramiksan markasını başarıyla temsil eden bayilerimiz ile büyük bir aileyiz ve tüm başarılarımızın arkasında bir olmanın, birlik olmanın gücü ve motivasyonu var. Müşteri beklentilerini karşılamanın her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde, yenilikçi, yaratıcı, kaliteli, güler yüzlü ve çözüm üreten bir anlayışla hizmet verme konusunda bayilerimizden yana oldukça şanslı olduğumuzu biliyorum. Başarımızın aramızdaki bu bağın güçlü olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bayimiz Tuğra Yatırım İç Mimarlık ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Anadolu´da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz. Tuğra Yatırım İç Mimarlık'a bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak her zaman tüketiciyi dinleyen ve onların beklentilerini dikkate alan bir marka olarak müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Amacımız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak. Artan tüketici ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğunuz yeni mağazacılık konseptimizle bugün Türkiye çapında 76 şehirde 240´ı aşkın mağazamızla hizmet veriyoruz´ dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Şanlıurfa

2022-10-20 11:55:14



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