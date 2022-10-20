Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA'da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisakı tespit edilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin, emniyette sorgusu sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-20 16:09:08



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