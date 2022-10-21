Sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, eş zamanlı baskınla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-21 10:42:43



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