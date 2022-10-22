Sözleşmeli öğretmen, PKK üyeliğinden tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Pınar Çelik, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir´de bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Pınar Çelik´in, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'nin dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla Çelik gözaltına alındı. Pınar Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pınar Çelik´in 2 kız kardeşinin de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-10-22 13:04:59
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