Şanlıurfaspor - Menemen FK: 3-4

Galiçya Cephesi nerede açıldı ve ne zaman kapandı?

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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Önder Çalış, Efe Kurtuluş

ŞANLIURFASPOR: Ramazan İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar, Behlül (Dk. 61 Erkam), Şahin, Enes Olgun (Dk.61 Mustafa Ethem), Semih (Dk. 46 Seyit), Mert Çapar (Dk. Bünyamin), Barış

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ SPOR: Zülküf Oğuzhan, Ferhat, Ziya, Emre Keskin, Ali, Seçkin (Dk. 78 Oğuzhan), Muhammed Enes (Dk. Mahmut), Atalay (Dk. 83 Ekrem), Kerem, (Dk. 66 Oktay), Gençer

GOLLER: Dk. 32, Dk. 55 Şahin, Dk. 70 (P) Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor) Dk. 50, Dk. 57 (P), Dk. 75 Ali, Dk. 54 Ferhat (Menemen Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Mert (Şanlıurfaspor) Emre Keskin, Ekrem, (Menemen Futbol Kulübü)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 11´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü Spor´u 3-4 yenildi.32'nci dakikada Bühlül´ün pasında kale önünde topla buluşan Şahin, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.

50´nci dakikada Ziya´nın pasında kale önünde topu alan Ali, sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-1.

54´üncü dakikada Atalay´ın pasında kale önünde topu alan Ferhat, düzgün bir vuruşla golü buldu: 1-2.

55'inci dakikada Kemal Rüzgar´in pasında kale önünde topla buluşan Şahin, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

58'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Ali, topu ağlara buluşturdu: 2-3.

70´inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar, topu ağlarla buluşturdu: 3-3.

75´inci dakikada Gençer´in pasında kale önünde topu alan Ali düzgün bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-4.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-23 21:10:39



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