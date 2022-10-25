Şanlıurfa'da, 18 düzensiz göçmen yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa karayolunda durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, göçmenlerin yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen minibüs sürücüsü Suriye uyruklu H.E.A. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-10-25 20:36:03
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