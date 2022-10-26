2 öğrencinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 12 kişi adliyede



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, servis minibüsündeki 2 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı, akraba iki grubun silahlı kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi.

Viranşehir ilçesinde okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar yolu üzerinde, pazartesi günü, akraba iki grup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Her 2 tarafın yakınlarının da katıldığı kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Elgün Mahallesi'ne öğrenci taşıyan Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisine çok sayıda kurşun isabet etti.

SÜMEYYE VE ÖMER FARUK ÖLDÜ

Çatışmanın ortasında kalan ve evlerine gitmek için servis minibüsündeyken kurşunların hedefi olan uzaktan akraba lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16) hayatlarını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleriyle Viranşehir Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-26 14:41:08



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