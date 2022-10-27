Boş arazide başından vurulmuş cesedi bulundu

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Ferhat Atmaca (21), boş arazide başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ayvanat Mahallesi'nde yerleşim alanlarının dışında bulunan boş arazide dolaşanlar, hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin, yapılan araştırmada Ferhat Atmaca'ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek MEHMET SEZGİN

2022-10-27 17:12:21



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