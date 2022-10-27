Şanlıurfa´da yaralandığından habersiz bindiği otobüste yere yığıldı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yolda yürürken, sırtına isabet eden tüfek saçmasını fark etmeyerek, yaralı halde halk otobüsüne binen İbrahim Canpolat (30), koltukta otururken bir anda kanlar içersinde yere yığıldı. Yaralı yolcu durakta sağlık ekiplerince otobüsten alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Haşimiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken kim tarafından ateşlehdiği öğrenilmeyen tüfekten çıkan saçmalar, İbrahim Canpolat´ın sırtına isabet etti. Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden Canpolat, daha sonra bindiği halk otobüsünde evine giderken, fenalaşarak kanlar içersinde yere yığıldı. Otobüsün koridoruna düşen yolcuyu fark eden sürücü ve araçtakiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan İbrahim Canpolat´ın sağlık durumu iyi olduğu kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-27 21:46:47



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