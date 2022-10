Bahçelerinde mangal yaparken silahlı saldırıya uğrayan baba- oğul öldü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde evlerinin bahçesinde mangal yaparken, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Unutmaz (62) ile oğlu Fatih Can Unutmaz (17) hayatını kaybetti, diğer oğlu İbrahim Halil Unutmaz yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik´e bağlı Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya´dan izinli olarak gelen Mehmet Unutmaz, çocuklarıyla birlikte evlerinin bahçesinde akşam yemeği için mangal yaptıkları sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda baba Mehmet Unutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih Can ile İbrahim Halil Unutmaz isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kardeşlerden Fatih Can Unutmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı kardeşin tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Çiflik Mahallesi´nin girişçıkışları güvenlik güçlerince araç ve yayalara kapatılarak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

