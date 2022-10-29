Düşen oltayı almak isterken kanalda akıntıya kapılan 2 kardeş boğuldu



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, düşen balık oltasını almak için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Bağış (12) ile kardeşi İbrahim Bağış (9) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi´nden geçen Devlet Su İşleri´ne ait sulama kanalında meydana geldi. İbrahim ve Yusuf Bağış kardeşler ile İlyas Yıldırım kanala balık tutmaya gitti. Çocukların demir parmaklıklar arasından attıkları olta suya düştü. Oltayı almak için suya giren Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşler, akıntıya kapıldı. İki kardeşin peşinden suya giren İlyas Yıldırım (12) ise kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtuldu. Yıldırım´ın haber verdiği mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dalgıç polisler suda yaptığı aramada 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Kardeşlerin cesetlerinin kanaldan çıkarılması sırasında yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-29 14:40:19



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