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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, polisin durdurup arama yaptığı TIR'ın gizli bölmelerinde 20 kilo 200 gram skunk ile 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir TIR'ı takibe aldı. Kent girişinde durdurulan TIR´da eğitimli köpekle yapılan aramada, 32 paket halinde 20 kilo 200 gram skunk ile 800 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-10-31 12:42:52



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