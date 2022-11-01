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Otomobilin çarptığı kaldırımdaki 2 öğretmen yaralandı; kaza kamerada

DHA

Otomobilin çarptığı kaldırımdaki 2 öğretmen yaralandı; kaza kamerada


Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen 2 öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece saatlerinde Bahri Karakeçili Caddesi üzerinde meydana geldi. V.K. yönetimindeki 06 VS 5384 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen öğretmenler Gökhan Yiğiter ile İsmet Sergi´ye çarptı. Yiğiter ve Sergi yaralanırken, otomobil de park halindeki başka otomobile çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yaralı öğretmenler, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2022-11-01 17:28:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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