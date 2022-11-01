Şanlıurfa'da 2 kardeşi öldürenler akrabaları çıktı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da evlerine giden Mustafa (43) ve kardeşi Cebrail Avcı'yı (30), enselerinden vurarak öldüren cinayet şüphelisi 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ölen kardeşlerin akrabaları oldukları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Cebrail ve Mustafa Avcı isimli kardeşler yürüyerek evlerine giderken, arkalarından gelen kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu. 2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını mobese kameralarıyla tespit eden ekipler, Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.

SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANDILAR

Eve yapılan baskında Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan Mehmet Demir (37) ile Mehmet Avcı (46), olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, ölen 2 kardeşin amcası ve damadı oldukları kaydedildi. Meydana gelen olayın ise iki aile arasında husumetten kaynaklı olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-01 19:28:15



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