Şanlıurfa´da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri belirlenen M.E.ve S.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-11-02 11:19:04



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