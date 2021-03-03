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Şanlıurfa hangi risk grubunda, renk kodu ne? Şanlıurfa sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Şanlıurfa ilinde sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Sorusu merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" bölgeler harita üzerinden renk kodlarına göre belirtildi. Şanlıurfa renk kodu ne? Şanlıurfa hangi risk grubunda? İşte ayrıntılar...

Şanlıurfa hangi risk grubunda, renk kodu ne? Şanlıurfa sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı kararlarla "kontrollü normalleşme" başladı. Yeni dönemde tedbirlerin yoğunluğu illerdeki vaka sayılarına göre belirlenecek. Uygulanacak tedbirler için bakılacak veri ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı her 100 binde görülen vaka sayıları olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" bölgeler harita üzerinden renk kodlarına göre belirtildi. Şanlıurfa ilinde sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? Sorusu merak ediliyor. Şanlıurfa renk kodu ne? Şanlıurfa hangi risk grubunda? İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFARENK KODU VE RİSK GRUBU

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama da "Düşük riskli (mavi),orta riskli (sarı),yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." dedi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37


ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumu "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek" sözleriyle açıkladı.

"KADEMELİ VE KONTROLLÜ"

İşte yeni dönem için kritik olan bu verilerin üçüncüsü dün gece açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 20-26 Şubat'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadesini kullandı.

KARADENİZ YİNE ZİRVEDE

Bu haftaki vakalarda ilk sıralarda yine Karadaniz illeri yer aldı. Birinci sıradaki Ordu'daki tırmanış endişe verici düzeyde. Bu verilerin ilk açıklandığı hafta Ordu'da 194.42 olan vaka, sonraki hafta 228.4'e bu hafta da 301.76'ya çıktı. Ordu'yu Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize takip etti.

KIRMIZIYA DÖNEN BEŞ İL

Vakaların bir önceki haftaya göre en çok arttığı ilk 5 il Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun oldu. Risk haritasında en yüksek riski ifade eden kırmızı renge bu hafta 5 il daha eklendi. Bu iller 50.17'lik artışla Balıkesir, 32.14'lük artışla Edirne, 26.37'lik artışla Gümüşhane, 20.19'lük artışla Amasya, 12.13'lük artışla Burdur oldu.

İSTANBUL'DAKİ TIRMANIŞ

Üç büyük kentte de kritik seviyeler sürüyor. İstanbul'daki artış endişe veriyor. Geçen hafta 68.23 olan vaka, 21.67'lik artışla 89.9'a yükseldi. İstanbul bu sonuçla vakaların en çok arttığı iller sıralamasında 11. sırada yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DAKİKA GENELGESİ

Belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.


Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

 

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