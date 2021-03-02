Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, düşük riskli kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, işletme sahipleri uzun süre sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kurallar çerçevesinde müşterilerini ağırlayan işletmelere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kentteki ciğercilerden İbrahim Yüksek, yeniden tezgahlarını açarak müşterileriyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İş yerlerinde hijyen tedbirlerini aldıklarını belirten Yüksek, "Masalarımıza dezenfektanlarımızı koyduk, temizlik ve hijyen kurallarına uyacağız. Müşteriler bizden daha çok sevindi. Paket servisinde istenilen lezzet alınmıyor çünkü ciğerin yerinde yenmesi lazım. Bu durumdan hem biz hem halkımız memnun oldu." diye konuştu.

Ciğer yiyen Berat Yıldız ise uzun bir aranın ardından mangalda ciğer keyfini yaşadığını dile getirdi.

- Malatya

Orta riskli kentlerden Malatya'daki işletmeciler, yeniden hizmet vermekten mutluluk duyuyor.

Esnaf lokantası işletmecisi Mehmet Özdil, yaklaşık 3 aydır Kovid-19 nedeniyle paket servisi yaptıklarını, vaka sayılarının düşmesinin ardından sevindirici gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Özdil, "Çok sıkıntı çektik, buna şükür. Elemanlar geldi, çalışıyoruz, inşallah bir daha vaka sayıları artmaz. Yasakların kalkması çok iyi oldu. 3 aydır cepten gitti, biraz devlet verdi biraz biz verdik ve eleman çıkarmadık salgın sürecinde. Tedbirler kapsamında 4 kişilik masada 2 sandalyeyi kaldırdık." dedi.

Şuayip Cici de yaklaşık 25 yıldır ailesinin esnaf lokantası işlettiğini ve yeniden müşteri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Çalışanlar da çok sevindi, inşallah bundan sonra sıkıntı olmaz. Salgın sürecinde maddi olarak sıkıntı yaşadık, müşteri kaybımız oldu. Tava bölümüz vardı, düğün salonları için yemek pişiriyorduk, salgından dolayı işlerimiz yarı yarıya düştü. Çok şükür bugün müşteri aldık, ilk günümüz ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

- Kilis

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler arasında bulunan Kilis'te yeni normalleşme sürecine geçildi.

Esnaf güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.

İşletme sahibi Özgün Gökşen, yaklaşık 3 ay boyunca iş yerinin kapalı olduğunu ve paket servis şeklinde hizmet verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararların kendilerini mutlu ettiğini belirten Gökşen, "İşletmemiz büyük zarar içinde. Bu zararı en az seviyeye indirmek için kurallara uygun çalışacağız. Uzun bir süre kapalı olduğumuz için mekanın temizliğini yapıp sağlıklı bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

- Kahramanmaraş

Orta riskli kentler arasında bulunan Kahramanmaraş'ta işletmeciler, yeniden hizmet vermekten memnun.

Pastane işletmecisi Erdal Kanbur, Kovid-19 nedeniyle bir süredir paket servisi yaptıklarını, vaka sayılarının düşmesiyle kısmen de olsa normale dönmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararları desteklediklerini ifade eden Kanbur, vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi.,

,İzzet Mazı,Orhan Yoldaş,Cebrail Caymaz