Şanlıurfa merkezli 13 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 35 şüpheli adliyede

AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'daki çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik 8 Mart'ta düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştı.