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12 bin yıllık eserler depremleri hasarsız atlattı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve neolitik döneme ait 12 bin yıllık eserler sarsıntıları hasarsız atlattı

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AA
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Şanlıurfa'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve neolitik döneme ait 12 bin yıllık eserler, depremlerden zarar görmedi. 
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA'ya depremlerin büyük üzüntü yaşattığını, depreme hazırlık noktasında daha önceden hazırladıkları planı hemen devreye aldıklarını söyledi.
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    AA'nın haberine göre depremden çok kısa bir süre sonra hemen müzeye geldiğini ve görevlilerle kontrollere başladıklarını anlatan Uludağ, şöyle konuştu:
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    "Güvenlikçi arkadaşlarla beraber koordinasyon içerisinde müzeyi kontrol ettik. Yapılan kontrollerde, müze içerisinde, müze çevresinde bir sıkıntı olmadığını tespit ettik. Özellikle müze salonları ve vitrinleri bizim için çok önemliydi.
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Salonlar içerisinde, vitrin içerisindeki eserlerde ve depolarda yapılan kontrollerde çok büyük bir sıkıntıya rastlanmadı. Sadece vitrinlerde bulunan pişmiş toprak eserlerden birkaçının çatladığını gördük. 
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Zaten bu eserlerin restorasyonuna da hemen deprem sonrasında müzedeki restoratör arkadaşlarımız tarafından başlandı ve bunların restorasyonu tamamlandı."

     
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Uludağ, müzede neolitik döneme ışık tutan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi, kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkarılan eşsiz eserlerin sergilendiğini anımsatarak bu eserlerin teşhirinde gösterilen hassasiyet sayesinde depremde herhangi bir zarara rastlanmadığını vurguladı.
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Mozaik Müzesi'ndeki eserlerde de bir hasarın oluşmadığını aktaran Uludağ, "Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 12 bin yıllık eserlere ev sahipliği yapan bir müze. 

     
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl heykeli Şanlıurfa Müzesi'nde teşhirde bulunuyor. Bu eserler üzerinde yaptığımız incelemelerde, eserlerin depremden dolayı herhangi bir zarar görmediğini tespit ettik" dedi.
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

    Uludağ, tüm müze personelinin görevinin başında olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayının ardından en kısa sürede ziyaretçileri ağırlayacaklarını dile getirdi.
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
  • Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

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