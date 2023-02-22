12 bin yıllık eserler depremleri hasarsız atlattı

Uludağ, müzede neolitik döneme ışık tutan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi, kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkarılan eşsiz eserlerin sergilendiğini anımsatarak bu eserlerin teşhirinde gösterilen hassasiyet sayesinde depremde herhangi bir zarara rastlanmadığını vurguladı.