Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023: Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 77.89 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 610.116 oyla yüzde 64.86 - Kemal Kılıçdaroğlu: 330.565 oyla yüzde 35.14 aldı.

Şanlıurfa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 610.116 oyla yüzde 64.86

Kemal Kılıçdaroğlu: 330.565 oyla yüzde 35.14

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 606.584 oyla yüzde 62.00 - Kemal Kılıçdaroğlu: 352.939 oyla yüzde 36.08 oy oranı elde etmişti.

