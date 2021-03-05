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Şanlıurfa UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusu yapacak

Şanlıurfa müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO'ya başvuruda bulunulacak

Şanlıurfa UNESCO'ya 'Müzik Şehri' başvurusu yapacak
AA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) başvuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin müzikal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

Sıra gecesi kültürünün yaşatıldığı kentin, müzik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması ve tescil edilmesi için UNESCO'ya Müzik Şehri başvurusunda bulunulacak.

Bu kapsamda tüm paydaş kurumların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğünde yapılan toplantıda, gerçekleştirilecek etkinlikler, atılacak adımlar ile UNESCO başvurusu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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