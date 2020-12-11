Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemede bulundu

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile hain saldırının gerçekleştiği yol kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden bilgi alan Erin, saldırıda yaralanarak Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan jandarma ve yerel kolluk kuvveti personelini de ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, "Yaralılarımızın genel sağlık durumu iyi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.