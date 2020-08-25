Şanlıurfa Valisi Abdulllah Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu

AA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Rasulayn ilçesinde, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki çalışmalar sürüyor.

Vali Erin, beraberindeki heyet ile Rasulayn ilçesine gitti.

SUDKOM koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla modernize edilerek aktif hale getirilen, ilçenin en büyük ekmek fırınında incelemelerde bulunan Vali Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, inşaat çalışmaları tamamlanan ve hizmete giren Rasulayn Polis Merkezinde de incelemelerde bulundu.

İlçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Erin, talepleri dinledi.

Vali Erin, temaslarının ardından Şanlıurfa'ya döndü.