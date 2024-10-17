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        Haberler Gündem Şanlıurfa ve ilçelerinin istatistik başarısı

        Şanlıurfa ve ilçelerinin istatistik başarısı

        Kızılay'ın Eylül ayı istatistiklerinde, Şanlıurfa ve ilçelerinin performansları dikkat çekti. Eylül ayında Şanlıurfa 81 il arasında yaptıkları çalışmalarla ikinci sırada yer aldı. Şubeler arasında ise Viranşehir ilçesi 225 şubeden 9'uncu sırayı alırken, temsilcilikler arasında da Şanlıurfa'nın 3 ilçesi üst sıralarda yer aldı.

        Giriş: 17.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:23
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        Şanlıurfa ve ilçelerinin istatistik başarısı
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        Türk Kızılayı Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde yardım çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Şanlıurfa ve ilçelerindeki şubeler yaptıkları çalışma ve hizmetleriyle Eylül ayındaki istatistiklerine damga vurdu.

        İL VE İLÇELER ÜST SIRADA YER ALDI

        İstatistiklere göre, yapılan hizmet ve çalışmalarla Şanlıurfa 81 il arasında Trabzon'un ardından ikinci sırada yer aldı. İlçeler arasında yer alan istatistiklerde ise 225 şube arasında Viranşehir şubesi 9’uncu sırada bulundu. Türkiye geneli bulunan 210 temsilcilikleri arasında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinin temsilcisi 2”inci, Suruç ilçesinin temsilcisi 5’inci ve Hilvan ilçesinin temsilcisi 10’uncu sırada yer aldı.

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