Piyasaya süreceklerdi! Tam 1 ton ele geçirildi 0:00 / 0:00

İHA

Şanlıurfa’da bir depoda piyasaya sürülmek üzere 1 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ile ortaklaşa olarak düzenledikleri denetimler çerçevesinde bir depoya baskın yaptı. Zabıta ekipleri tarafından depoda yapılan denetimlerde piyasaya sürülmek üzere 1 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

Son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilen tavuk etleri zabıta ekipleri tarafından araçlara konuldu.

Zabıta ekipleri tarafından el konulan tavuk etleri kepçelerle kazılan bir çukura konularak üstü kireçlenip imha edildi. Tavuk parçalamak için deponun kullanıldığı öğrenilirken depo sahibine 55 bin lira ceza kesildi.