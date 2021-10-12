DHA

Olay, Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir’den Şanlıurfa’ya giden Bedih Zenciroğlu’nun kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine, aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı. Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı. Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.