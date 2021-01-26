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Şanlıurfa’da horoz dövüşü baskınında 71 kişiye ceza kesildi

Şanlıurfa’da, horoz dövüşü yaptırılan çay ocağına yapılan baskında, koronavirüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 71 kişiye cezai işlem uygulandı. Dövüştürülen 17 horoza ise el konuldu

Şanlıurfa’da horoz dövüşü baskınında 71 kişiye ceza kesildi
DHA

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesi’nde bir çay ocağında pandemi kurallarına uymayarak, horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Çay ocağına giden sivil polis, olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler üzerine söz konusu adrese polis, baskın düzenledi. Horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 17 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, horozların gaga ve ayaklarını sivrileştirmeye yarayan yeğe, horozların muhafaza edildiği ve para konulan kafes ele geçirildi.

Baskında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince iş yeri sahibi Ü.T.’ye 105 bin 400 TL idari para cezası kesildi. El konulan 17 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Horoz dövüşünde mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı çay ocağında toplanan 71 kişiye ise 900'er TL idari para cezası uygulandı.

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