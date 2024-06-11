Şanlıurfa’da, muhtarlık kapısına ‘Katil’ yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı

Şanlıurfa'da son günlerde başıboş köpeklerin 5 vatandaşa saldırması sonucu köpeklerden alınan numunelerde kuduz çıkması üzerine Batıkent ile Payamlı Mahallesi'nde kuduz karantina uygulaması başlatıldı. Kuduz karantinası uygulamasının yapıldığı Batıkent Mahallesinde bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Görüntülerin ardından Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ndeki muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına 'Katil' yazısı yazıldı. Mahalle sakinleri ile hayvanseverler arasında arbedeye yol açan olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anına ait görüntüleri inceleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri; yere yazı yazan ve muhtarlık ofisine zarar veren 4 kişi hakkında 'Kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarttı.