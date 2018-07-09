Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresi Tülmen kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamuk tarlasında çapa yapan işçileri Bozova’nın Yaylak kırsal mahallesinden alarak Şanlıurfa merkeze getiren Mahmut M.’nin kullandığı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İHA'nın haberine göre, kazada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.