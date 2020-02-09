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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Şanlıurfa'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Kayseri'de, polis ekiplerince toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa
DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'DE 1,5 KİLO METAMFETAMİNLE YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, polis ekiplerince toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K., A.A. ve H.O., 8 poşet halindeki toplam 1,5 kilogram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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