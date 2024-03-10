Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 0 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 0 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran İzmir ekibi, lider Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe zirve takibini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Göztepe 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Göztepe, lider Eyüspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirerek zirve takibini sürdürdü.

        Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Billal Messaoudi attı.

        Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar, puanını 55'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise 24 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada defanstan dönen topa Balde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

        36. dakikada Taha’nın ortasında ceza sahası içinde Billal Messaoudi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

        44. dakikada Billal Messaoudi’nin sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden gönderdiği topa Romulo, dokundu, top direği sıyırarak auta çıktı.

        84. dakikada rakip oyuncu ile çarpışan Ümit Kurt yerde kaldı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        89. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit'in şutu az farkla auta çıktı.

        Karşılaşma Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

        Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

        Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Barış Ekincier dk. 87), Paixao, Balde (Landel dk. 46), Dening (Muhammed Enes Kiprit dk. 63), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 63), Ümit Kurt (Cumali Bişi dk. 87), Barış Gök

        Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Yusuf Baturay

        Teknik Direktör: Cihat Arslan

        Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Ahmed İldiz (Turgay Philipp Gemicibaşı dk. 75), İsmail Köybaşı, Billal Messsaoudi (Roman Pascal Lundqvist dk. 69), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk.69), Dennis (Atınç Nukan dk. 90+3), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Kenneth Obinna Manah dk.69)

        Yedekler: Arda Özçimen, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Lesse Nielsen

        Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

        Gol: Billal Messaoudi (dk. 36) (Göztepe)

        Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Göztepe), Mboula, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı