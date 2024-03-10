Şanlıurfaspor: 0 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran İzmir ekibi, lider Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Göztepe 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Göztepe, lider Eyüspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirerek zirve takibini sürdürdü.
Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Billal Messaoudi attı.
Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar, puanını 55'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise 24 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada defanstan dönen topa Balde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
36. dakikada Taha’nın ortasında ceza sahası içinde Billal Messaoudi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada Billal Messaoudi’nin sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yerden gönderdiği topa Romulo, dokundu, top direği sıyırarak auta çıktı.
84. dakikada rakip oyuncu ile çarpışan Ümit Kurt yerde kaldı. Maçı durduran hakem sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
89. dakikada Paixao'nun pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit'in şutu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Barış Ekincier dk. 87), Paixao, Balde (Landel dk. 46), Dening (Muhammed Enes Kiprit dk. 63), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 63), Ümit Kurt (Cumali Bişi dk. 87), Barış Gök
Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Ahmed İldiz (Turgay Philipp Gemicibaşı dk. 75), İsmail Köybaşı, Billal Messsaoudi (Roman Pascal Lundqvist dk. 69), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk.69), Dennis (Atınç Nukan dk. 90+3), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Kenneth Obinna Manah dk.69)
Yedekler: Arda Özçimen, Celil Yüksel, Tarkan Serbest, Ensar Aksakal, Lesse Nielsen
Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov
Gol: Billal Messaoudi (dk. 36) (Göztepe)
Sarı kartlar: Fıratcan Üzüm (Göztepe), Mboula, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor)