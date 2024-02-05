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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:48
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        Şanlıurfa'da İrfan Buz dönemi bitti
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        Trendyol 1. Lig'in alt sıralarında yer alan Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

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