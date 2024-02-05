Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz'la yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 05.02.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:48
Trendyol 1. Lig'in alt sıralarında yer alan Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İrfan Buz'a ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.