Sannois Saint Gratien - Drancy maçı ne zaman?

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sannois Saint Gratien, 14 Eylül 2018 Cuma günü Drancy takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 6 puanlı Sannois Saint Gratien 12. sırada bulunuyor, Drancy 1 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Sannois Saint Gratien, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Drancy son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sannois Saint Gratien kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 2.80, Drancy sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Sannois Saint Gratien son haftadaki Drancy müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Drancy, Sannois Saint Gratien karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Sannois Saint Gratien, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sannois Saint Gratien, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Drancy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Drancy, 0 gol atarken 4 gol yedi.

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