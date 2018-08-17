Sannois Saint Gratien - Rodez Aveyron rakamlar

Sannois Saint Gratien ve Rodez Aveyron, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Sannois Saint Gratien 2 puanla 12. sırada, Rodez Aveyron 1 puanla 14. sırada bulunuyor. Sannois Saint Gratien, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rodez Aveyron, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 197 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sannois Saint Gratien kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Rodez Aveyron sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Sannois Saint Gratien önceki hafta Pau mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Rodez Aveyron ise FC Red Star karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sannois Saint Gratien, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Rodez Aveyron, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Rodez Aveyron, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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