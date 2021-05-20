Sanofi Türkiye Klinik Araştırmalar Alanında 13 ülkenin lideri konumunda

Klinik Araştırmalar neden sağlık alanında önemli bir yere sahip?

Pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki, insan sağlığını daha iyi noktalara taşımak, yaşamı güçlendirmek için yeni ilaçlara, yeni aşılara her zaman ihtiyaç duyacağız. COVID-19, 2020'yi bu açıdan en zorlu yıllardan biri haline getirdi ancak klinik araştırmacılar bu zorluğun üstesinden geldi. Klinik deneyler sayesinde, dünya çapında milyonlarca dozda hayat kurtaran aşı geliştirildi ve uygulandı. Bu noktadan yola çıkarak, yeni biyokimyasal ve farmakolojik etki mekanizmalarına sahip alternatif ilaçlar geliştirmek, bilinen ilaçların daha etkin ve daha emniyetli benzerlerini geliştirmek ve henüz tedavi olanağı olmayan/çok kısıtlı olan hastalıklar için yeni ilaçlar geliştirmek çok önemli. İşte tüm bunları yapabilmenin bir ön koşulu ise klinik araştırmalar.

Üzerinde araştırmalar yapılmakta olan ilaç adaylarının klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak, advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak, emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek, güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmalar “Klinik Araştırmalar” olarak biliniyor.

Birkaç rakam vermek gerekirse bugün dünyada 7000 ürün geliştirilme aşamasında. Klinik araştırmalar aslında uzun, zor, riskli ve pahalı bir süreç. Keşfedilen her 10.000 kimyasal yapıdan 1 tane ilaç üretim mümkün oluyor ve bu süreç 10-15 yıl alabiliyor. Bu araştırmaların maliyeti küresel düzeyde 2.6 Milyar USD. Bu yolda ilerleyen ilaç şirketleri yıllık toplam gelirlerinin %15-20’sini bu alana harcıyorlar.

Sanofi Türkiye, ülkemizde bu alanda ne kadar süredir çalışmalar yürütüyor ve geldiği nokta nedir?

Sanofi Türkiye olarak, tam 18 yıldır hem yeni ilaç geliştirme çalışmalarına katkıda bulunan hem de tıbbi verilere destek olan klinik araştırma projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün 52 klinik çalışma ile Türkiye’de en çok klinik çalışma yürüten ilaç firmalarından biriyiz. Şu anda kendi bölgemizde, Sanofi için 13 ülkenin liderliğini yürütür durumdayız.

Türkiye bugün, uluslararası klinik araştırmalarda üretilen veri kalitesi ile stratejik olarak büyümede öncelikli ülkeler arasında daha çok sorumluluklar üstlenmiş bulunuyor. Sanofi grubunun faaliyet gösterdiği 100 ülke içinde sadece 40’ında yer alan global Ar-Ge’ye direkt raporlama yapan Klinik Araştırmalar Birimimiz, 2006 yılında Türkiye’de de yapılandırıldı. Ruhsatlandırmadan önceki Faz I, Faz II ve Faz III çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu birim sayesinde, Türkiye’deki ilaç Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak üzere global Ar-Ge ekibi ile araştırmacılar arasında bir köprü görevi üstleniyoruz. Önceliğimiz hem yatırımı Türkiye’ye çekmek hem de bilimsel yöntem transferi açısından katkı sağlamasına aracılık etmek…

Şu anda ülkemizdeki illerin %84’ünü kapsayan araştırmalar yürütmekteyiz. Son 5 yılda bu alanda %30 büyüme kaydettik ve son 7 yılda 156 projeye imza attık.

Türkiye’de klinik araştırmalar alanında ilklere de imza atmışsınız…

Evet, Sanofi Türkiye’nin Klinik Araştırmalar Birimi, 2008 yılında Merkezi Sinir Sitemi alanında yeni bir ürün için planlanan ilk Faz I araştırmasını başarıyla tamamlamıştı. Bu proje ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ilaç firmalarının ilk Faz I çalışması olma özelliğini de taşıyor. Faz I çalışmalar klinik araştırma evrelerinin en önemlisi olarak kabul edilmekte. Bugüne kadar Sanofi Grubu bünyesinde Faz I çalışma sadece, ABD, İtalya, İspanya, İsviçre, Hollanda, Fransa ve Belçika’da yapılmaktaydı. Ve Türkiye bu ülkelerden sonra 8 ülke olma başarısını gösterdi. Sonrasında ise 2010 yılında kardiyovasküler alanda ikinci bir Faz I çalışmasını da ülkemizde başlarıyla tamamladık.

Klinik araştırmaların gerçekleşmesi için gelişmiş bir ekosistem gerekiyor değil mi, bu ekosistemden bahsedebilir misiniz?

Klinik araştırmaların %80’i gelişmiş ülkelerde yapılıyor ve klinik araştırmalarda ülke seçim kriterleri söz konusu, çünkü sizin de bahsettiğiniz üzere bir ekosistem gerekli. Üniversiteler, hekimler-bilim insanları ve gönüllüler… Uygun gönüllü potansiyeli, öngörülebilir onay sürelerine uyum, altyapısı yeterli hastane ve deneyimli araştırmacılar ve yetişmiş insan kaynağı da gerekiyor. Ve ekosistem klinik araştırma sayısı ve bu araştırmaların başarısı arttıkça daha da gelişiyor. Dahası dünya ile uyumlu lokal düzenlemeler de gerekiyor, bunun için T.C. Sağlık Bakanlığı ve TİTCK ile başarıyla çalışmaktayız.

Klinik Araştırmalar ülkemiz için önemli, çünkü klinik araştırmaya konu olan tedavi seçeneğine gönüllüler ve araştırmacı hekimlere erken erişim imkanı sağlanıyor. Görüyoruz ki, bu alanda başarılı olan ülkeler rekabetçi bir ortamda uluslararası düzeyde bilinirliği artıyor, buna araştırmaya katılan araştırmacı ve üniversiteler de dahil. Araştırmacılar da aslında sağlık alanında bilime, bilgi üretimine katkıda bulunmuş oluyor. Ülkemize bu şekilde Ar-Ge yatırımı olarak kabul edilen para girişi de sağlanıyor.

Ülkemizdeki araştırmacılara verilen eğitimler sayesinde insan kaynağı kalitesine katkıda bulunmaktan ötürü de mutluyuz. Farklı klinikler bir arada çalışma fırsatı buluyorlar ve çalışma metodolojisi böylece yaygınlaşıyor. Araştırma merkezlerine altyapı yatırımı yapılıyor. Araştırma merkezlerinde saha görevlisi ve hemşire gibi elemanlar kazandırılarak istihdam arttırılıyor.

Tüm bu nedenlerle, ülkemizde klinik araştırmaların daha yaygınlaşmasını ve bu alanda farkındalığın artması açısından 20 Mayıs Dünya Klinik Araştırma Günü’nü önemsiyoruz.

Neden 20 Mayıs Ulusal Klinik Araştırma Günü olarak kabul görmüş?

Çünkü bugün, James Lind tarafından 1747'de HMS Salisbury'de iskorbüt hastalığının nedenleri üzerine yapılan ilk klinik araştırmanın yıl dönümü. Araştırması sadece 12 erkekten oluşuyordu, çiftler halinde gruplandırıldı ve elma şarabından portakal ve limonlara kadar çeşitli besin takviyeleri verildi. Deneme sadece altı gün sürdü, ancak bu süre içinde meyveyi yiyen grupta gözle görülür bir gelişme oldu ve Lind'e turunçgiller ve iskorbüt arasındaki bağlantı için gerekli kanıtı sağladı.

Klinik araştırmaların tarihi Eski Ahite dek uzanıyor!

Tarihte kaydedilmiş en eski klinik deneme eski ahitteki “baklagiller ve su diyetini izleyen Daniel’in sağlıklı kalmasına rağmen, Kral II. Nebuchadnezzar tarafından tavsiye edilen et ve şarap diyetini izleyenlerin sağlıklarının bozulduğu, bu nedenle de kral Nebuchadnezzar’ın fikrini değiştirdiği” kaydıdır.

Yeni bir tedavinin etkinliği ile ilgili, kayıtlı ilk karşılaştırmalı klinik denemelerden birisi Rönesans cerrahı Ambroise Pare’nin 1537’de yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada Pare, savaş yaralarında enfeksiyonu önlemek için terebentin, yumurta sarısı ve gül yağı karışımı kullanmış ve bu yeni tedavinin geleneksel formüllerden çok daha başarılı olduğunu kaydetmiştir.