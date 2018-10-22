ABD'de yarı zamanlı olarak fotoğrafçılık yapan 24 yaşındaki Matthew Dippel, California'daki Yosemite Ululsal Parkı'nda şans eseri denk geldiği evlilik teklifini fotoğrafladıktan sonra çifte ulaşmaya çalışıyor. Twitter üzerinden çağrıda bulunan Dippel, fotoğrafın yüz binlerce beğeni ve paylaşım almasına rağmen çifti henüz bulamadı.

6 Ekim günü poz vermesi için arkadaşını bekleyen Dippel, o sırada bir çiftin evlilik teklifine şahit olunca fotoğraflarını çekmek için deklanşöre basmıştı.

Fotoğrafı çektikten sonra çiftin bulunduğu noktaya giden Dippel çifti orada bulamadı. Bunun üzerine Dippel çifti bulma umuduyla fotoğrafı Twitter'a yükledi ve "Tek istediğim bu fotoğrafın o çiftin eline geçmesi çünkü bence süper özel bir andı." diye ekledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Dippel:" Yosemite'te uzun zamandır fotoğraf çekmek istiyordum. Burada kötü fotoğraf çekmek çok zor. Günbatımı saatine göre kendimi planladım, oraya gittim ve karşılaştığım manzarayı gördünüz. Doğru zamanda doğru yerdeydim. Çiftin fotoğrafını çeken başka kimse olmadığını fark edince ben çekmeye karar verdim." açıklamalarında bulundu.

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