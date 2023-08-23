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        Haberler Yaşam Şans Topu çekildi! İşte 23 Ağustos Çarşamba 2023 Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar

        Şans Topu çekiliyor!

        Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Saat 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası Şans Topu'nun kazandıran sayıları belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 19:12 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:12
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        Şans Topu çekiliyor!
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        Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, kazandırmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle beraber büyük ödül de açıklanacak.

        23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

        Şans Topu henüz çekilmedi. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

        ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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