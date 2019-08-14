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Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Ağustos 2019 - MPİ Şans Topu bilet sorgula

14 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 948. hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununda son çekilişte devir gerçekleşmiş ve 817.712,80 TL büyük ikramiyesi kazanan çıkmamıştı. İşte, 14 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu

Şans Topu 14 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 14 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

14 AĞUSTOS 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI : 7 - 13 - 15 - 25 - 31 + 2

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - İZMİR / KARŞIYAKA

 

 

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:783.751,85 TL
5 bilen kişi sayısı :33Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.199,25 TL
4+1 bilen kişi sayısı :337Kişi başına düşen ikramiye tutarı:287,10 TL
4 bilen kişi sayısı :5.262Kişi başına düşen ikramiye tutarı:23,00 TL
3+1 bilen kişi sayısı :4.627Kişi başına düşen ikramiye tutarı:31,90 TL
3 bilen kişi sayısı :76.507Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,10 TL
2+1 bilen kişi sayısı :41.756Kişi başına düşen ikramiye tutarı:7,60 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

139.513Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

4,30 TL

 

 

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - 7 AĞUSTOS: 1 - 9 - 10 - 12 - 21 + 2 

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu çekilişi her çarşamba günleri saat 21.15'te düzenleniyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Şans Topu sonuçlarına göre bu akşam 5+1 bilen çıkmadı ve 817 bin liralık ikramiye önümüzdeki haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:817.712,80 TL
5 bilen kişi sayısı :9Kişi başına düşen ikramiye tutarı:8.792,95 TL
4+1 bilen kişi sayısı :168Kişi başına düşen ikramiye tutarı:628,70 TL
4 bilen kişi sayısı :2.348Kişi başına düşen ikramiye tutarı:56,15 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.218Kişi başına düşen ikramiye tutarı:31,00 TL
3 bilen kişi sayısı :72.596Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,70 TL
2+1 bilen kişi sayısı :49.103Kişi başına düşen ikramiye tutarı:7,10 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

165.033Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,95 TL

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