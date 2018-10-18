Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 178 bin 57 lira 30'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi, 3 bin 957 lira 35'er kuruş; 4 artı 1 bilen 271 kişi, 263'er lira; 4 bilen 3 bin 4 kişi, 31 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 778 kişi, 15 lira 35'er kuruş; 3 bilen 86 bin 638 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 72 bin 75 kişi, 4 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 184 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Balıkesir'in Edremit, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Torbalı, Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldı.
Şans Topu Çekiliş Sonuçları 17 Ekim 2018
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Şans Topu 5+1 bilen kişi sayısı : 4
Şans Topu 5 bilen kişi sayısı : 18
Şans Topu 4+1 bilen kişi sayısı : 271
Şans Topu 4 bilen kişi sayısı : 3.004
Şans Topu 3+1 bilen kişi sayısı : 7.778
Şans Topu 3 bilen kişi sayısı : 86.638
Şans Topu 2+1 bilen kişi sayısı : 72.075
Şans Topu 1+1 bilen kişi sayısı : 218.184
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 178.057,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.957,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 263,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / EDREMİT - İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / TORBALI - KAYSERİ / KOCASİNAN