Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 178 bin 57 lira 30'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi, 3 bin 957 lira 35'er kuruş; 4 artı 1 bilen 271 kişi, 263'er lira; 4 bilen 3 bin 4 kişi, 31 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 778 kişi, 15 lira 35'er kuruş; 3 bilen 86 bin 638 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 72 bin 75 kişi, 4 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 184 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Balıkesir'in Edremit, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Torbalı, Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldı.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları 17 Ekim 2018



Şans Topu 5+1 bilen kişi sayısı : 4

Şans Topu 5 bilen kişi sayısı : 18

Şans Topu 4+1 bilen kişi sayısı : 271

Şans Topu 4 bilen kişi sayısı : 3.004

Şans Topu 3+1 bilen kişi sayısı : 7.778

Şans Topu 3 bilen kişi sayısı : 86.638

Şans Topu 2+1 bilen kişi sayısı : 72.075

Şans Topu 1+1 bilen kişi sayısı : 218.184



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 178.057,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.957,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 263,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / EDREMİT - İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / TORBALI - KAYSERİ / KOCASİNAN

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