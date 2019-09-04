Şans Topu saat kaçta ve ne zaman çekilecek? Her hafta olduğu gibi bu hafta da merak konusu olan Şans Topu'nda büyük ikramiye talihlisine kavuşacak mı? Heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Adapazarı'ndan 5+1 bilen bir kişi 842.112,30 TL'nin sahibi oldu. Gözler bu akşamki çekiliş sonuçlarında...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 4 EYLÜL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan Şans Topu oyunu her hafta çarşamba günleri saat 21:15'te gerçekleşmektedir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANILIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.