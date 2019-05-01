Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak 933. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. Şans Topu'nda İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşuyor. İlk küreden 5 ikinci küreden ise 1 rakam belirleniyor. Geçen haftaki Şans Topu çekilişinde Zonguldak'tan 1 kişi 665 bin liralık ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte 1 Mayıs Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 1 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN 24 NİSAN SONUÇLARI: 06 - 09 - 13 - 22 - 29 + 08

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ZONGULDAK / MERKEZ