Şans Topu 8 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 8 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
8 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI 2020: 04 - 05 - 08 - 09 - 11 + 12
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / ÇİNE - BALIKESİR / EDREMİT
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|673.150,20 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|17
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.025,95 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|175
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|521,95 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.293
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|49,75 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|4.695
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|29,30 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|64.696
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,60 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|47.026
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,40 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
156.69
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,60 TL
HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
1 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI 2020: 04 - 05 - 08 - 09 - 11 + 12
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / ÇİNE - BALIKESİR / EDREMİT
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|639.095,86 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|10
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6.185,30 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|14
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|723,90 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|1.881
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|54,85 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|4.095
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|30,50 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|58.933
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,55 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|40.434
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,75 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
137.562
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,70 TL
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