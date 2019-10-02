Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirildiği çekilişle birlikte belli oldu. İki farklı küreden çekilen toplarla belirlenen rakamlardan 5+1'i tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Fatih'ten 5+1 bilen 1 talihli 875 bin liralık büyük ikramiyenin tek sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 2 EKİM:
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 25 EYLÜL: 1-12-16-18-29-6
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|875.851,40 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|18
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.709,05 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|208
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|543,40 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.527
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|56,00 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.612
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,60 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|79.326
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,65 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.732
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,90 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
206.447
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,40 TL
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