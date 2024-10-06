Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası

        Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda çekiliş bu akşam gerçekleştiriliyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 6 Ekim Pazar Şans Topu çekilişi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bugün bir kez daha nefesleri kesmeyi sürdürdü. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için nefesler tutuldu. İşte 6 Ekim Pazar 2024 haftanın son çekilişinde günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        6 EKİM 2024 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı