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Kazandıran numaralar açıklandı! 23 Ekim 2022 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın son çekilişinde güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 23 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 23 Ekim 2022! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ile tıkla öğren

Şans Topu'nda heyecan sona erdi. Kazandıran numaraları ve büyük ikramiye hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte, günün şanslı numaraları ve 23 Ekim 2022 Pazar gününün Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...

23 EKİM 2022 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

5 - 14 - 28 - 29 - 31 + 8

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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